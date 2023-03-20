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Замкомандующего объединенной группировкой в зоне СВО Теплинский останется командующим ВДВ

Замкомандующего объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский, который докладывал президенту о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях в штабе группировки войск «Днепр», остается командующим ВДВ РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник, рассказывая журналистам о посещении Путиным штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба Росгвардии «Восток» в ЛНР, пресс-секретарь президента сообщил, кто лично сопровождал Путина, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в Херсонской области президент получил доклады от командующего группировки войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского.

Среди участвовавших в совещании у президента в ЛНР Песков назвал, в частности, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковника Александра Лапина.

На вопрос о новых должностях Теплинского, Лапина и Кузьменко Песков воздержался от комментариев, пояснив, что «назначения производятся дискретно».

Напомним, ранее Теплинский служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был начальником штаба и командиром 234-го гвардейского парашютно-десантного полка, в дальнейшем был назначен заместителем командира 76-й дивизии и начальником штаба.