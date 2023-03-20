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Mash: Арест экс-замминистра культуры связан с хищением денег по «Пушкинским картам»

Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову подозревают в тратах 125 миллионов рублей из бюджета на посещение детьми «Самого высокого музея мороженого в мире», который по документам не является музеем. Школьники ходили туда по «Пушкинской карте», сообщает Telegram-канал Mash.

Помещение музея находится в одной из башен Москва-сити. Зарегистрировано оно как частная организация, которая принадлежит компании «Чистая линия».

Дети посещали псевдомузей по программе «Пушкинская карта», на эти цели ушло 125 миллионов рублей бюджетных средств. Музеи классического искусства взбунтовались. Осенью прошлого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ольги Яриловой от занимаемой должности. Сообщалось, что чиновница уволилась по собственному желанию.

На данный момент о связи Ольги Яриловой с «Чистой Линией» ничего не известно.

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Ольга Ярилова работала на различных должностях в Министерстве культуры Российской Федерации с 2005 года. Десять лет назад она возглавила департамент туризма и региональной политики. Пост заместителя министра она заняла в 2018 году. В должности заместителя главы ведомства курировала деятельность департаментов региональной политики, кинематографии и цифрового развития, отдела госслужбы и противодействия коррупции, а также «Российского фонда культуры».