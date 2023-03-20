В России и мире

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

«Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что последователи ислама в России с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодёжь. «Жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Активно развивается её взаимодействие с государственными и общественными организациями, уделяется неустанное внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам. Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку. И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения», - заметил Владимир Путин.

Он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.