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Песков подтвердил, что его старший сын принял участие в спецоперации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации, заявив, что большего он говорить не хочет, так как это не имеет отношения к его работе.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин раскрыл, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил в составе группы рядовым артиллеристом. По его словам, сын Пескова отработал «от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм». Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе группы «Вагнер», рассказал, что семья не сразу, но поддержала его решение, сообщает РИА Новости.

«Он отслужил в Вооружённых силах в своё время, собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек... Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», - сказал Песков.