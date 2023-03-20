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Россиянка с топором разнесла витрины магазина. ВИДЕО

Женщина 46 лет с топором разнесла витрины в магазине в городе Ржеве Тверской области.

Видео: РИА Новости / Telegram

В группе «Ржев сегодня» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник опубликовали видеозапись, на которой женщина ходит по магазину, затем бросает предметы в продавца, а после того, как ей сказали выйти, хватает топор и начинает громить витрины, компьютер и иное оборудование. Полиция проводит проверку произошедшего, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

«Участковым межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения», - сообщили в полиции.

В УМВД уточнили, что инцидент произошел днем в воскресенье в Ржеве в магазине. Личность женщины установлена - это местная жительница в возрасте около 46 лет.