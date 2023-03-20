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Ольга Бузова проиграла суд по делу о долгах за ЖКУ

Поющая ведущая Ольга Бузова проиграла суд по долгам за ЖКУ. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля. Оказалось, что теледива задолжала за коммунальные услуги, в том числе за электричество, чуть более 70 000 рублей.

В московском мировом судебном участке рассмотрели дело артистки и пришли к выводу, что Бузовой придется оплатить задолженность, сообщает runews24.

Телеведущая должна будет в ближайшее время внести 70 113,91 рубля. О какой именно недвижимости знаменитости идет речь, неизвестно.

Напомним, ранее с Бузовой потребовали €1 млн за отказ продавать одноименное вино.