В России и мире

Первый ресторан сети Rostic’s открылся в Москве вместо KFC

На месте бывшего флагманского ресторана KFC на Тверской-Ямской улице в Москве сегодня, 25 апреля, открылся Rostic’s. Совладелец компании ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов заявил о намерении сохранить команду сотрудников.

Фото здесь и далее: Елизавета Супонева / RuNews24

«Мы один из самых старейших партнёров KFC. Начинали свой бизнес с Rostic’s 15 лет назад. Когда поступило предложение поучаствовать в этой большой сделке, то мы с удовольствием откликнулись с партнером», - приводит слова бизнесмена RuNews24.

По словам Константина Котова, заключившего договор о покупке ресторанов сети KFC у американской Yum! Brands, компания желает унаследовать сложившуюся годами команду.

«Люди, которые это построили и показывали лучшие результаты, признаны лучшей командой и в России, и в мире. Этот темп мы сможем сейчас возобновить», - подчеркнул Котов.

По его словам, для реализации задуманного есть всё - навыки, ресурсы, партнеры и люди.

Отметим, что в данный момент компания обладает 22 партнерами. «Это очень важный фокус – сохранить стандарты KFC, мы надеемся развивать Rostic’s», - заключил он.