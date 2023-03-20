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Михаил Боярский может заменить Дмитрия Назарова в сериале «Кухня»

Актёр театра и кино, певец, музыкант, народный артист РСФСР Михаил Боярский заменит актёра театра, кино и озвучивания, телеведущего, поэта, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Назарова в сериале «Кухня».

Актёры популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и Марк Богатырёв выложили несколько видео со съёмочной площадки продолжения проекта. На одном из них видны актёрские вагончики новых лиц сериала - Михаила Боярского и Андрея Соколова, которые, предположительно, в той или иной степени заменят покинувших проект Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева соответственно, пишет «Российская газета».

Никаких сроков выхода новой «Кухни» пока нет.

Напомним, Назаров резко осудил политику РФ и покинул страну. Его вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова и лишили роли в новой экранизации «12 стульев», а также оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.