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Около 70 кг взрывчатки сдетонировало в Петербурге возле электростанции

В петербургском Павловске вчера, 26 апреля, жители услышали звук мощного взрыва. Возле заброшенной котельной на территории тепловой электростанции сдетонировало самодельное взрывное устройство. Масса взрывчатки, предположительно, варьируется в пределах от 60 до 70 килограммов. На территории ТЭЦ оперативники обнаружили воронку диаметром 6х3 метра, глубиной 1,5 метра.

Взрывное устройство, возможно, находилось в металлической бочке из-под моторного масла объёмом в 205 литров. К такому выводу пришли из-за того, что осколок этой бочки пробил крышу конноспортивного клуба «Ковбой», сообщает RuNews24.

Он располагается рядом. Более того, были обнаружены в радиусе 150 метров иные деформированные фрагменты бочки. Сама ТЭЦ повреждений не получила.

Сейчас следователи выясняют, каким образом в действие приводилось СВУ. Следком возбудил уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, ношение взрывчатых веществ», сообщает Telegram-канал SHOT.