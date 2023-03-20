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Партия за звание чемпиона мира по шахматам стартовала между россиянином и представителем Китая

14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам стартовала между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лиженем в Астане сегодня, 29 апреля.

После 13 партий счет равный — 6,5:6,5. Очередное противостояние начнется сегодня в 12:00 по московскому времени. Ян Непомнящий будет играть черными.

Следить за поединком за мировую шахматную корону возможно на официальном YouTube-канале FIDE, пишет РИА Новости.

По итогам 14-й партии может определиться новый чемпион мира. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка. Если матч завершится вничью, то гроссмейстеров ждет тай-брейк.