Концерн «Калашников» начал поставлять новую форму для ВС России. Ее разработали совместно со специалистами Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «ООО "Триада-ТКО"».
Фото: Концерн «Калашников»
В первую поставку вошли несколько десятков тысяч костюмов и фуражек из всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), пишет FlashNord.
Уточняется, что среди них также есть нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.