В России и мире

Концерн «Калашников» начал поставлять новую форму для ВС России

Концерн «Калашников» начал поставлять новую форму для ВС России. Ее разработали совместно со специалистами Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «ООО "Триада-ТКО"».

Фото: Концерн «Калашников»

В первую поставку вошли несколько десятков тысяч костюмов и фуражек из всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), пишет FlashNord.

Уточняется, что среди них также есть нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.