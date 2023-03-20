В России и мире

На границе России и Белоруссии установили контрольно-пропускные пункты

На российско-белорусской границе появились контрольно-пропускные пункты. Информация об этом начала распространяться в телеграм-каналах днем в пятницу, 5 мая.

Как сообщает российские СМИ, на горячей линии белорусского Госпогранкомитета подтвердили распространяемые сведения и заявили, что КПП организованы «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения» между Белоруссией и РФ «о взаимном признании виз».

Также в погранкомитете заявили, что начали «мониторинг обстановки» с сегодняшнего дня и «до особого указания о взаимном признании».

По сообщениям ряда оппозиционных белорусских изданий, контроль документов проводится только на выезде из России, в Россию граждан пропускают, как и прежде, свободно. Как передает «МК», представители белорусского пограничного ведомства в беседе с журналистами-соотечественниками подтвердили, что «это только на въезд» из России и что «на шести основных направлениях работает этот контроль».