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Фигурист Костомаров опубликовал первое сообщение после госпитализации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после госпитализации обратился к подписчикам в Instagram*.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Впереди много тяжелой работы над собой», — написал он.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. В феврале сообщалось, что у Костомарова развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на руках.

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Сейчас медики готовят фигуриста к протезированию, пишет РИА Новости.

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