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Андрей Турчак не пострадал при обстреле Луганска - СМИ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска в пятницу, сообщили в парламенте.

Ранее РИА Новости сообщили, что в Луганске прогремели два взрыва. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар нанесен по району предприятия «Полипак». Турчак, Пасечник, а также парламентарии в пятницу, в годовщину образования ЛНР, принимали участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитникам Донбасса в Луганске.

«Все в порядке. По времени это было большое расстояние между церемонией возложения и прилетом», - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, не пострадали ли Турчак и Пасечник.