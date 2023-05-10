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Google будет удалять неактивные в течение двух лет аккаунты пользователей

Компания Google сообщила, что после изменения своей политики неактивные в течение двух лет аккаунты пользователей будут автоматически удаляться.Также эта мера поможет справиться с различными угрозами безопасности пользователей.

Пока же все аккаунты будут сохраняться в действующем виде как минимум до декабря текущего года, но при этом компания оповестит предупреждениями, что процесс удаления будет осуществляться поэтапно, пишет RuNews24.

Чтобы оставить свой аккаунт, придется авторизоваться либо в самом аккаунте, либо в любом из сервисов Google или, например, прочитать электронное письмо, то есть показать любую активность в экосистеме.