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Школьник в Сургуте попал в больницу после 12 часов игры на компьютере

Школьника госпитализировали в Сургуте после 12-часового марафона игры на компьютере.

С вечера 15-летний юноша отпросился у родителей к другу с ночевкой. Но вместо этого отправился в компьютерный клуб. Там друзья провели всю ночь за сеансом непрерывной игры. Около 9.00 школьник вернулся домой. Мама насторожилась, когда сын вместо ответа на ее вопрос пробормотал что-то нечленораздельное. А затем мальчик упал на пол, и у него начался эпилептический припадок, пишет RuNews24.

Стабилизировать подростка удалось только приехавшим на вызов врачам скорой помощи. Пациента доставили в больницу, где ему диагностировали отек мозга и отмирание задней роговицы.

В течение недели медики наблюдали за состоянием школьника в больнице, а затем отправили долечиваться амбулаторно. Постепенно подросток приходит в норму.