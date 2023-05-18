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В Калининграде начали сносить легендарный Дом Советов

Демонтаж знаменитого недостроя - Дома Советов - начался в центре Калининграда, строители разбирают лестницу, сообщил генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

Фото здесь и далее: Андрей Толмачев / «ВКонтакте»

Здание Дома Советов в Калининграде считается одним из символов и главным долгостроем города. Ранее на его месте находился замок Кенигсберга, который был уничтожен в 1960-е годы. Строительство Дома Советов началось в 1970 году, но во второй половине 1980-х годов было остановлено. В 2005 году, к празднованию 750-летия Калининграда, здание отремонтировали, но так и не смогли использовать. Отмечалось, что в его конструкции есть дефекты, которые нельзя исправить, пишет РИА Новости.

Как заявлял ранее губернатор Антон Алиханов, здание Дома Советов непригодно для эксплуатации, восстановить его невозможно и необходимого снести.

Торги среди компаний, готовых демонтировать недострой, корпорация развития региона объявила в феврале 2023 года, работы оценили в 191,4 миллиона рублей. Конкурс выиграла местная компания «Техноресурс», которая готова выполнить работы за 127,7 миллиона рублей.

«Итак, первые работы на Доме советов: демонтаж наружней лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов», - написал Андрей Толмачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Демонтаж «надземной части здания до нулевой отметки» подрядчик должен выполнить за 14 месяцев.