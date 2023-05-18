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20-летняя россиянка изрубила мать кухонным топориком

20-летняя девушка пыталась убить свою 43-летнюю мать в Пушкине. Происшествие произошло утром 22 мая в квартире на Гусарской улице.

Пострадавшая женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее дочь напала на нее. На место прибыли правоохранители, которые обнаружили женщину в крови, пишет RuNews24.

С колото-резаным ранением поясницы и рубленой раной лба ее передали медикам. Ее дочь задержали по горячим следам. По предварительной информации, мать и дочь поссорились. Девушка решила расправиться с ней с помощью ножа и кухонного топорика.