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Жители Петербурга стали чаще жаловаться на конфликты в школах

Жители Санкт-Петербурга стали чаще жаловаться на конфликты, которые происходят в школах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина во время ежегодного отчета.

На заседании 23 мая Митянина заявила, что за 2022 год аппарат детского омбудсмена получил 252 жалобы. Это на 64 больше, чем было годом ранее, уточняет FlashNord.

По словам уполномоченного, повлиять на ситуацию может развитие службы медиации, где на разрешение проблем могут повлиять опытные специалисты. «Для того, чтобы обеспечить защиту прав не только несовершеннолетних и их родителей, но и педагогов», — подчеркнула детский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что ученик 11-го класса во время последнего звонка ударил одноклассницу ножом в волгоградском поселке Иловля.