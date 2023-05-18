В России и мире

Американский путешественник завершил свое путешествие по 193 странам мира

Американский путешественник Рэнди Уильямс завершил свою поездку, в ходе которой посетил 193 страны мира, в Туркменистане, сообщает UPI.

Турист из Сан-Диего смог оказаться в Туркменистане только тогда, когда страна сняла запрет для посещения. В течение четырех лет Туркменистан не принимал путешественников. Американец отметил, что эта страна — одна из самых загадочных.

Путешественник посетил 193 страны: он был в Ватикане, Палестине, Косово, Западной Сахаре и в Тайване, уточняет RuNews24.

Уильямс шутит, что теперь ему нужно основать собственное государство. Останавливаться на таком рекорде мужчина не планирует.