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Совет Федерации отклонил закон о запрете наличных расчетов за покупку металлолома у граждан

Совет Федерации на заседании в среду отклонил принятый Госдумой в апреле закон о запрете с 1 июля 2024 года наличных расчетов за покупку металлолома у граждан.

Будет создана согласительная комиссия из депутатов и сенаторов для доработки документа, пишет «Интерфакс».

Отклонить данный закон верхней палате порекомендовал комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который выявил противоречие документа Гражданскому кодексу.

В своем заключении комитет отмечает, что «согласно пункту 1 статьи 861 Гражданского кодекса РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке».

«В целях реализации положения рассматриваемого Федерального закона, а также обеспечения соответствия норм гражданского права, содержащихся в других законах, нормам Кодекса (пункта 2 статьи 3 Кодекса), необходимо внесение соответствующих изменений в Кодекс», - говорится в заключении.

Закон, устанавливающий ограничения на наличные расчеты с физическими лицами при продаже ими лома и отходов цветных и черных металлов, был принят Госдумой 12 апреля. Необходимость его принятия авторы обосновывали, в частности, тем, что участники отрасли снимают значительные объёмы наличных денежных средств с банковских счетов для расчётов с продавцами лома. «При этом неконтролируемый вывод наличных денежных средств стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках», - пояснял ранее один из авторов документа, депутат Андрей Луговой.