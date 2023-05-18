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Госдума утвердила наказание за оспаривающие границы России карты

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании 25 мая приняли сразу во втором и третьем чтениях закон о наказании за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность страны.

Парламентарии утвердили поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». За распространение карт с неверными границами и иной подобной продукции для граждан установлен штраф либо арест до 15 суток, пишет FlashNord.

Для юрлиц штраф составит до 1 миллион рублей.