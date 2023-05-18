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Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Об этом в четверг пишет РИА Новости.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — заявил он.

Премьер также выразил надежду на конструктивный диалог Баку и Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики) по вопросу обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха «в рамках международного механизма».

Как отмечает «Лента.ру», ранее Пашинян заявил, что Ереван готов разблокировать все транспортные и экономические коридоры, а также открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета государств.