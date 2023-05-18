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Фильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

Анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, источник в отрасли в четверг.

Скриншот из мультфильма «Унесенные призраками» / «Кинопоиск»

«Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить», – приводит ответ источника ТАСС.

В четверг на страницах мультфильмов студии Ghibli в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились уведомления, что картины доступны пользователям до 31 мая. Речь идет о фильмах «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утесе», «Шепот сердца», «Небесный замок Лапута» и другие. В настоящее время все эти мультфильмы можно приобрести на «Кинопоиске» за 1 рубль.