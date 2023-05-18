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Пассажирские авиаперевозки в России выросли на 7% в первом квартале года

Согласно данным Государственной транспортной лизинговой компании, в первом квартале текущего года в России зафиксирован рост пассажиропотока на 7%. Показатели, представленные ГТЛК, касаются почти всех 20 авиаперевозчиков, за исключением S7 Airlines (-1%), «ЮТэйр» (-3%), Azur Air (-10%), «Победы» (-10%) и Nordwind (-21%).

Объем пассажирских перевозок в стране возрос до уровня в 21,2 млн человек по сравнению с периодом с января по март в 2022 году, сообщает RuNews24.

Как следует из информации компании, в марте авиаперевозки выросли до 7,4 млн пассажиров. Таким образом с 2019 года в стране отмечен максимальный рост – 42% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Снижение в прошлые годы объясняется глобальными проблемами, включая коронавирусную пандемию, санкционные ограничения и военную спецоперацию.

Снижением количества используемых самолетов компании смогли добиться высокого процента занятости пассажирских мест. Этот показатель в марте текущего года поднялся до уровня в 86,5%.

В этом же месяце была закончена госпрограмма, в соответствии с которой местным авиаперевозчикам выплачивались субсидии, чтобы компенсировать расходы на внутренние рейсы. При этом в случае отсутствия господдержки аналитики прогнозируют рост цен на маршруты внутри страны на 15–30%.

Министерство транспорта рассчитывает на то, что в 2023 году, в отличие от прошлого года, пассажиропоток в стране увеличится на 5% на внутренних авиарейсах и на 9% — на зарубежных. Прогноз ведомства сообщает об ожидаемых 6,3% общего прироста.

Кроме того, в Росстате заявили, что за первый квартал зафиксировано снижение производства судов гражданской авиации в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Заводы выпустили на 9 гражданских вертолетов и 3 легких самолета меньше, однако тяжелых самолетов было произведено на один больше.