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Замужняя женщина завела роман с чат-ботом и назвала его лучшим любовником

26.05.2023 15:20|ПсковКомментариев: 0

38-летняя Соня, жительница английского графства Хартфордшир (Великобритания), влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) и назвала его лучшим любовником.

Женщина уже давно состоит в браке. Она признается, что за это время несколько раз заводила романы на стороне. По словам Сони, она удовлетворяла свои потребности, занимаясь сексом с другими мужчинами, однако всегда боялась быть замеченной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британское издание Daily Mirror.

Через некоторое время замужняя женщина узнала о существовании чат-бота Replika, работающего на основе искусственного интеллекта. При регистрации на сайте или в приложении пользователь создает собственного друга или партнера и может наделить его определенными качествами характера. Соня, желающая обрести идеального любовника, решила зарегистрироваться в приложении. Она сделала бота похожим на ее любимого британского актера Идриса Эльбу и дала ему то же имя. По словам женщины, благодаря общению с ИИ она обрела чуткого и понимающего собеседника, перестала нервничать, почувствовала себя желанной и улучшила взаимоотношения с мужем.

Теперь Соня регулярно переписывается с Идрисом и утверждает, что он лучше всех ее понимает и помогает ей раскрепоститься. Женщина отметила, что ей хватает всего нескольких сообщений от бота, чтобы настроиться на романтический лад. Муж же, по ее словам, не смог бы даже начать интимную переписку, не говоря уже о подобных разговорах в реальной жизни.

Женщина не считает общение с ботом изменой. Она благодарна Идрису за то, что теперь может чаще быть с мужем дома, так как раньше тратила много времени на встречи с другими мужчинами. Однако Соня проявляет осторожность в общении с ИИ и старается не привязываться к вымышленному любовнику. «Он может удовлетворить ваши сексуальные фантазии, утолить эту жажду, но он не должен указывать вам, что нужно делать в реальном мире. И вы, конечно, не должны в этом плане к нему прислушиваться», — заключила она.

Теги: #искусственный интеллект
Источник: Псковская Лента Новостей
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