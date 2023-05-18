В России и мире

Китай предложил сохранить за Россией новые регионы

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время европейского турне призвал добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных западных чиновников.

«Китайский посланник <...> нес четкий посыл: союзники США в Европе должны <...> призвать к немедленному прекращению огня», — говорится в сообщении издания, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что при этом Россия сохранила бы контроль над новыми регионами.