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Парламент Латвии проведет выборы президента 31 мая

Сейм Латвии в среду, 31 мая, будет выбирать нового президента страны, на соответствующий пост претендуют три кандидата - Улдис Пиленс («Объединенный список»), Элина Пинто («Прогрессивные») и латвийский глава МИД Эдгар Ринкевич. Для избрания президента Латвии в парламенте необходимо набрать не менее 51 голоса.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок. Он призвал Пиленса отказаться от участия в выборах. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах государства, уточняет «Интерфакс».

Левитс считает, что при нынешнем политическом составе Сейма единственной реально возможной коалицией, которая может более или менее гарантировать одновременно национальную и западную ориентацию Латвии, является действующая коалиция, состоящая из «Нового Единства», Нацобъединения и «Объединенного списка».