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В России и мире

Более 30 военных кораблей НАТО прибудут в Эстонию

31.05.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

Военно-морские учения Baltops 23 начинаются в 3 июня Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

«Военно-морские учения Baltops 23 в субботу начинаются в Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО. В этом году в маневрах представлены союзники из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. Самый крупный корабль из состава участников - флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20)», - говорится в сообщении.

По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саська, эти учения Baltops войдут в историю, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО, пишет РИА Новости.

Ежегодные международные учения Baltops проводятся с 1972 года. За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США.

Теги: #нато #Эстония
Источник: Псковская Лента Новостей
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