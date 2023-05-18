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В России запретили вывозить из страны патроны и гильзы

В России ввели временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований. «Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», - говорится в сообщении.

Постановление правительства, которое подписал Михаил Мишустин, подготовлено в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».