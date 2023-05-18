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Минтруд предлагает законодательно закрепить частичную занятость

Понятие частичной занятости необходимо закрепить законодательно, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время заседания комитета Госдумы 31 мая.

«Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса частичной занятости, который позволял бы совмещать маме, либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода», - цитирует его «Интерфакс».

По словам министра, на данный момент не существует определения частичной занятости, а компенсация по уходу за инвалидом или ребенком не предполагает, что гражданин в этот период может работать.

«Это закрепление устранит правовой вакуум. Тогда мы сможем в тех актах, которые определяют основание для выплаты соцпособия, прописать, что для этой категории занятости возможна частичная занятость», - пояснил Котяков.