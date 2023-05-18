В России и мире

Сейм Латвии проведет третий тур голосования по выборам президента

Ни один из кандидатов в президенты Латвии во втором туре голосования в Сейме вновь не набрал необходимого числа голосов, передает агентство ЛЕТА.

Для избрания кандидату необходимо набрать, по крайней мере, 51 голоса. Больше всего голосов, как и в первом туре, получил кандидат «Нового Единства» министр иностранных дел Эдгар Ринкевич - 42 голоса. 45 депутатов голосовали против его кандидатуры, пишет «Интерфакс».

За кандидата «Объединенного списка» (ОС) Улдиса Пиленса проголосовали 25 депутатов, против - 62 депутата.

За кандидата Прогрессивных" Элину Пинто проголосовали 10 депутатов, против были 77.

В Сейме объявлен третий тур голосования, в котором не будет участвовать кандидат, набравший меньше всего голосов, то есть Пинто.