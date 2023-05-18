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Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны

Парламент Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД Эдгарса Ринкевичса президентом страны, свидетельствуют результаты голосования.

Ринкевичса поддержали 52 депутата, против были 35. Для избрания кандидату необходимо было набрать как минимум 51 голос. Трансляция заседания велась на сайте сейма, пишет РИА Новости.

В голосовании приняли участие 87 депутатов из 100. «Национальное объединение», представленное 13 парламентариями, еще до начала заседания заявило, что не будет голосовать. Партия «Согласие», насчитывающая 10 депутатов в парламенте, проголосовала в обоих турах против всех.

Президент Латвии избирается парламентом сроком на четыре года. Действующий глава государства Эгилс Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.