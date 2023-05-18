В России и мире

Германия объявила о закрытии четырех из пяти генконсульств России

Берлин объявил о закрытии четырех из пяти генконсульств России в ФРГ. Сотрудники дипмиссий должны будут покинуть учреждения до конца 2023 года.

О закрытии российских консульств заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер в среду, 31 мая, в рамках брифинга с журналистами. По его словам, работу продолжат только посольство России в Берлине и еще одно консульство, пишет RuNews24.

Также Бургер заявил о сворачивании немецких консульств в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде. Это необходимо для выполнения требований Москвы по сокращению количества сотрудников дипмиссий в стране до 350 человек. Отмечается, что в России продолжат работу консульства Германии в Москве и Санкт-Петербурге.