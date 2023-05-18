В России выпустили в обращение памятные монеты «Смешарики»

В России в День защиты детей выпустили в обращение памятные монеты «Смешарики» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
Фото: скриншот видео Центробанка РФ
Первая серия про Смешариков вышла еще в 2003 году. Герои сериала остаются популярными уже 20 лет, пишет FlashNord.
Серебряная памятная монета выпущена номиналом 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов – номиналом 25 рублей. Все они являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему во все виды платежей без ограничений.