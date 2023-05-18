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В России стало дешевле удерживать старых сотрудников, чем искать новых — эксперт

Рынок труда в России стал соискательским, и абсолютно все регионы находятся в ситуации кадрового голода, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

«Поэтому главное для бизнеса сейчас – бережное отношение к людям, хорошие условия труда и рыночная зарплата. Зарплата не обязательно должна быть выше рынка, но она должны быть в рынке, иначе конкурировать за людей будет очень сложно», - цитирует ее RuNews24.

Екатерина Никифорова также раскрыла несколько секретов успешного подбора сотрудников в 2023 году: «Во-первых, найм без предубеждений (например, гендерных и возрастных) — соискателей следует оценивать исключительно по их профессиональным навыкам и качествам. Во-вторых, повышение работодателями привлекательности своих вакансий. И в-третьих, расширение источников и форматов привлечения кандидатов».

Кроме того, эксперт отметила, что работодатели активно выходят за пределы привычного диапазона поиска, всё чаще приглашая соискателей моложе 18 и старше 45 лет, используют «гибкие» форматы занятости — работая с фрилансерами, самозанятыми, приглашая сотрудников на неполный рабочий день, если от последних исходит такой запрос.

Работодатели рассматривают женщин на типично «мужские» роли. В частности, появился термин «феминизация производств». Однако стоит иметь в виду, что избыточного количества женщин на рынке труда нет.

Также работодатели вынуждены соглашаться на удалённую работу сотрудников, соглашаться работать с уехавшими за границу специалистами.

«В обоих случаях стоит следить за законотворчеством, ситуация может меняться, различные ограничивающие инициативы сейчас активно рассматриваются на государственном уровне», - советует Екатерина Никифорова.