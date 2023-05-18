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Дети устроили давку из-за бесплатного мороженого в российском городе

В День защиты детей в Комсомольске-на-Амуре местная сеть гипермаркетов решила утроить акцию в одном из магазинов и угостить детей бесплатным мороженым. Все переросло в давку с участием сотен детей.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как сотни детей и подростков толкаются и кричат. В комментариях пользователи сообщили, что к раздаче было предложено всего семь коробок мороженого, пишет RuNews24.

Как сообщила региональная прокуратура, сейчас проводится проверка по факту размещенных в сети материалов. В полицию и медучреждения пострадавшие не обращались.