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В Индии на полном ходу столкнулись два поезда, погибли сотни человек

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288.

«Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288», — передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.

Ранее издание Indian Express сообщало о 233 погибших и 900 пострадавших, отмечает РИА Новости.

Поезда столкнулись в пятницу, недалеко от города Баласор. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, десять-двенадцать вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами.