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Мужчина упал с крыши автомобиля во время езды

Мужчина получил тяжелые травмы после того, как упал с крыши автомобиля во время катания в Томской области. Об этом в воскресенье сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Инцидент произошел в Колпашевском районе. Полиция возбудила уголовное дело.

«По предварительным данным, в районе дома № 107 по улице Мира города Колпашево, 32-летний мужчина-водитель, в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Toyota Corolla, на крыше которого находился пассажир. При совершении маневра мужчина не устоял на ногах, и упал на проезжую часть», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли автомобиль и поместили его на спецстоянку. Проводится расследование.