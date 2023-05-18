В России и мире

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии превысило 300 человек

Министр путей сообщения Индии Ашвини Вайшнав сообщил, что число жертв недавнего крушения поездов превысило отметку в 300, сообщает The Guardian.

По словам главы ведомства, причиной катастрофы стала ошибка подачи сигнала, из-за которой поезд проследовал по другому пути.

Местные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, сначала поезду был дан сигнал двигаться по главному пути, но затем он был отменен. В результате пассажирский поезд проследовал на второстепенный путь и врезался в стоявший там товарный состав.

Ашвини Вайшнав заявил, что специальное расследование должно объяснить, почему это произошло и кто несет ответственность.

Это одна из крупнейших железнодорожных катастроф Индии. Она произошла на фоне инициатив властей по модернизации всей инфраструктуры, которую страна унаследовала еще с колониальных времен.

Как отмечает «Интерфакс», несмотря на все усилия по обеспечению безопасности, каждый год на железных дорогах Индии происходят сотни происшествий. Каждый день более 12 млн индийцев пользуются 14 тыс. поездов по всей стране.