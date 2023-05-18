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Минобрнауки планирует открыть филиалы вузов в Египте и Таджикистане

Минобрнауки России планирует открыть филиалы российских вузов в Египте и Таджикистане, сообщил замглавы министерства Константин Могилевский.

«Сейчас с Египтом активно ведём переговоры, в частности об открытии ряда филиалов наших вузов, с другими странами... Открывать филиалы за рубежом - это очень ответственное мероприятие и, конечно, если студент приезжает к нам, то у него больше возможностей и больше выбора, но для тех, кто приехать не может и предпочитает учиться на родине, такие возможности тоже есть, в одном Узбекистане у нас 11 уже работающих филиалов и ещё несколько в планах», - приводит слова Могилевского РИА Новости.

Он отметил, что российское образование одно из лучших в мире и востребовано во многих странах.

«Мы ждём иностранных студентов у нас», - заключил замминистра.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство совместно с МИД РФ готово поддержать русские школы за рубежом в дружественных и недружественных странах. По его словам, русские школы в этих странах «находятся под существенным гнетом» и надо поддержать их, обеспечить развитие.