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Скончалась звезда «Долгой дороги в дюнах»

На 76-м году жизни скончалась звезда «Долгой дороги в дюнах» латвийская актриса Лилита Озолиня.

Кадр из сериала «Долгая дорога в дюнах» ( режиссер Алоиз Бренч, 1980 год)

«С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня», — цитирует РИА Новости публикацию театра Дайлес.

Лилита Озолиня родилась в 1947 году в Риге. С 1966-го начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, который сейчас называется театр Дайлес.

Актриса снималась в кино с 1969 года, наиболее известные роли сыграла в фильмах латышского режиссера Алоиза Бренча. Большую популярность в Советском Союзе ей принесла роль Марты в телесериале 1980 года «Долгая дорога в дюнах». С 1983-го Озолиня — заслуженная артистка Латвийской ССР.