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Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ

Сооснователь The Beatles Пол Маккартни в интервью BBC Radio 4 анонсировал «новую и последнюю песню», на которой будет звучать голос Джона Леннона, извлеченный с помощью искусственного интеллекта из старой демозаписи.

По словам Пола Маккартни, трек уже закончен и будет выпущен до конца нынешнего года. Название песни музыкант не привел, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению корреспондента BBC Марка Сэвиджа, речь идет о композиции 1978 года под названием «Now and Then». Она была на одной из кассет с пометкой «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до его гибели в 1980 году.

Как рассказал Пол Маккартни, идея использовать искусственный интеллект для реконструкции демо родилась во время работы над документальным фильмом Питера Джексона «The Beatles: Get Back».

Редактор диалогов Эмиль де ла Рей использовал специально созданный искусственный интеллект для распознавания голосов участников The Beatles и отделения их от фонового шума.