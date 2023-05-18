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В России и мире

Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России

14.06.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

Российские пограничники во вторник задержали сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), которые по ошибке пересекли российскую границу, сообщила пресс-служба департамента.

«Во вторник российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков PPA, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией на квадроцикле. Они находились возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу», - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости

По данным PPA, сотрудники департамента, которые не являются полицейскими чиновниками, а работают на основании трудового договора, ошиблись в выборе дороги и заехали на несколько метров вглубь территории России. При задержании работники PPA сопротивления не оказали, и российские пограничники в их отношении силу не применяли.

«Сегодняшний инцидент - человеческая ошибка. В настоящее время мы делаем все от нас зависящее, чтобы наши работники как можно скорее вернулись в Эстонию», - приводит пресс-служба слова префекта Лыунаской префектуры полиции Валло Коппеля.

Инцидент прокомментировал президент Эстонии Алар Карис, который подчеркнул, что это человеческая ошибка и что важно правильно обозначить границу, чтобы местные жители и сотрудники PPA не пересекали границу по ошибке.

«То, что произошло сегодня - это человеческая ошибка, решением которой является объяснение с эстонской стороны и освобождение задержанных. Надеюсь, что два логистика PPA, которые пересекли границу на погранпункте Саатсе во время работ по техническому обслуживанию границы, быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам», - цитирует президента его канцелярия.

Теги: #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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