В России и мире

Герман Греф допустил мировой экономический кризис в ближайшие годы

Мировая экономика в ближайшие годы может столкнуться с глобальным кризисом, при этом в отсутствие катаклизмов российская экономика будет продолжать расти, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике», — сказал он в интервью РБК.

Греф отметил, что мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии, поэтому кризис рано или поздно произойдет. «Мы руководствуемся принципом: надейся на лучшее, просчитывай и готовься к худшему, извлекай максимальную пользу из того, что получилось. И это всегда есть в наших стратегических планах. Сейчас мы работаем над трехлетней стратегией и будем закладывать в том числе такой сценарий», — отметил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и не будет катаклизмов, то в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти.

По прогнозу Грефа, в текущем году ВВП страны может вырасти на 2%, при этом дефицит бюджета сложится на уровне 2-3%. А уже в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития, добавил глава Сбербанка.

По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%.