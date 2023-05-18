Останки погибшего от акулы россиянина передали для отправки на родину

Власти Египта 13 июня передали останки погибшего от акулы россиянина спецкомпании для организации их перевозки на родину, об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
Источник: Mash
По словам дипломата, после некоторого времени останки сына примет отец, который находится в Египте. Затем мужчина перевезет прах своего сына в Россию ближе к концу текущей недели. Также стало известно, что российское представительство находится на постоянной связи с отцом погибшего и окажет любое необходимое содействие.
Генсек провинции Красное море принес искренние соболезнования семье погибшего молодого человека. Слова поддержки высказали и турфирмы, простые египтяне. Отец россиянина на встрече с властями провинции подтвердил, что не имеет каких-либо претензий по произошедшему инциденту, пишет RuNews24.
Напомним, 8 июня в Хургаде на 23-летнего мужчину напала акула. Трагедия произошла в районе Dream Beach. После этого власти страны потребовали закрыть все пляжи у Красного моря, а акулу-убийцу поймали местные жители.
Власти Египта собрались мумифицировать и выставить в музее акулу-людоеда.