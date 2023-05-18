В России и мире

Памятную монету «100-летие золотого червонца» выпустили в обращение в России

Памятную золотую монету номиналом 50 рублей «100-летие золотого червонца» выпустили в обращение в России, сообщает Центробанк РФ.

Изображение: Банк России

Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. По своим параметрам они повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским.

Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «50 РУБЛЕЙ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: в центре — крестьянин-сеятель за работой; на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг. Вверху имеются рельефные надписи: по окружности — «ОДИН ЧЕРВОНЕЦ», слева в две строки — «100 ЛЕТ», слева внизу по окружности — дата «1923».

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.

Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.