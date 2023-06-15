В России и мире

Путин в выступлении на ПМЭФ даст оценку ситуации в мире

Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня.

Он также отметил, что модерировать заседание с участием главы государства будет американский политолог Дмитрий Саймс, пишут «Известия».

Кроме того, Песков добавил, что приехавший в Петербург президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян не примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, однако к Путину присоединится президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Он находится в России с государственным визитом.

Ранее в этот день Песков также сообщил, что помимо прочего Путин в ходе пленарного заседания намерен дать оценку экономического положения в РФ и его перспектив. Затем российский лидер останется в Санкт-Петербурге, где 17 июня у него пройдет встреча с представителями африканских государств.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.