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Парламент Японии повысил возраст согласия с 13 до 16 лет

Возраст согласии в Японии повышен с 13 лет - это был один из самых низких показателей в мире - до 16 лет. Как сообщает The Japan Times, соответствующий закон был принят парламентом страны единогласно.

Новый закон проясняет некоторые пункты законодательство относительно определения сексуального насилия, а также криминализует вуайеризм, пишет «Интерфакс».

Возраст согласия в 13 лет был установлен в Японии еще в 1907 году. Отмечается. что на практике местные власти зачастую сами вводили запрет на «развратные действия» в отношении малолетних, фактически устанавливая возраст согласия в 18 лет.

По новому закону, несовершеннолетние пары, у которых разница в возрасте не более пяти лет, не будут подлежать уголовному преследованию. Но только если оба партнера старше 13 лет.

Документ предполагает также, что граждане, которые используют давление, запугивание или деньги, чтобы вынудить детей до 16 лет встретиться с сексуальными целями, могут получить до года тюрьмы или штраф в 500 тысяч йен ($3 500).

Ранее Япония пересматривала законодательство в части сексуальных преступлений в 2017 году, впервые более чем за век. Однако общественность сочла реформы недостаточными. А после серии громких случаев, когда были вынесены оправдательные приговоры в делах об изнасилования, люди вышли на улицы с протестами по всей стране.

В частности, прежний закон критиковали за необходимость доказывать, что жертва не могла дать отпор, фактически возлагая на потерпевших ответственность за «недостаточное сопротивление».

Новый закон дает возможность возбуждать дела, если жертву запугали, оказывали давление, пользуясь более высоким социальным статусом, если жертва была пьяна или под действием наркотиков.

В Германии и Китае возраст согласия составляет 14 лет, во Франции - 15, в Великобритании - 16 лет. В России также 16 лет.