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Эксперты сообщили о предстоящей затяжной магнитной буре

Затяжная магнитная буря накроет Землю в период с 18 по 24 июня, ее пик придется на 20 июня, сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным Центра, с 18 по 20 июня солнечная буря достигнет своего пика G5, а 20 июня станет самым опасным днем ​​этого периода, пишет «Газета.Ru».

В этот период люди, чувствительные к погодным условиям, должны быть осторожными.

Магнитные бури - это явление, которое вызвано возмущениями магнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную.